Vrnitev po blamaži: to je Galaxy Note 8

NEW YORK – Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je danes na posebnem globalnem dogodku za medije v New Yorku predstavil nov pametni mobilnik Galaxy Note 8. Prodajati naj bi ga začeli sredi septembra. Novi mobilnik sicer prihaja približno eno leto po tistem, ko je Samsung doživel blamažo z modelom Galaxy Note 7.

Samsung Galaxy Note 8 ima zaslon z ločljivostjo Quad HD+ Super AMOLED, ki je brezkončen, kar pomeni, da zaslon ob straneh sega v rob mobilnika. S 6,3 palca oziroma 16 centimetri ima tudi največji zaslon izmed vseh naprav Note doslej ter s tem potrjuje svojo umeščenost v razred tablifonov, torej naprav nekje med mobilnimi telefoni in tablicami. Spremlja ga tudi izboljšano pisalo S Pen, ki je eden zaščitnih znakov te družine mobilnih telefonov. Novo pisalo ima po navedbah podjetja natančnejšo konico, izboljšano občutljivost pritiska in vrsto funkcionalnosti, ki omogočajo med drugim enostavne prevode besedil na zaslonu ali pretvorbe različnih enot in valut.

Ostrejše in jasnejše fotografije

V Samsungu glede novega mobilnika izpostavljajo tudi njegovo kamero. Galaxy Note 8 je opremljen z dvema glavnima kamerama z 12 milijoni slikovnih pik z optično stabilizacijo slike na širokokotnem in telefoto objektivu. To omogoča denimo dvojni zajem, v katerem obe glavni kameri posnameta dve fotografiji hkrati. Obe fotografiji lahko uporabnik shrani: ena fotografija je posneta iz bližine s telefoto lečo, druga pa s širokokotno, na njej pa se vidi celotno ozadje.

Širokokotni objektiv ima senzor Dual Pixel s hitrim samodejnim ostrenjem, tako da lahko uporabnik posname ostrejšo in jasnejšo fotografijo tudi v okoljih s slabo svetlobo. Sprednja kamera se ponaša z 8 milijoni slikovnih pik in pametnim samodejnim ostrenjem, ki omogoča ostrejše selfije in video klepete.

Tako mobilnik kot pisalo sta odporna na vodo in prah, baterija pa je 3300-miliamperska ter podpira hitro brezžično polnjenje. Procesor je osemjedrni, delovnega spomina je za 6 GB, pomnilnik pa je razširljiv do 256 GB.

Mobilnik premore več biometričnih možnosti preverjanja pristnosti, vključno s prepoznavanjem šarenice in z bralnikom prstnih odtisov. Poganja ga operacijski sistem Android 7, za inteligentnejšo podporo uporabniku pa skrbi digitalni asistent Bixby.

Bo šlo brez odpoklicev?

Galaxy Note 8 prihaja eno leto po tistem, ko je Samsung doživel blamažo z modelom Galaxy Note 7. Zaradi možnosti vžiga baterije je moral odpoklicati 3,1 milijona telefonov Galaxy Note 7. Samsung je zaradi vsega skupaj utrpel škodo v višini 5,3 milijarde dolarjev in močan udarec ugledu na trgu.

Samsung je v tej luči ob predstavitvi novega modela izpostavil, da je bil Galaxy Note 8 pregledan po kar osemstopenjskem varnostnem pregledu baterije. Obenem se v podjetju zahvaljujejo vsem navdušencem, ki so navkljub vsemu ostali zvesti tej družini mobilnikov.