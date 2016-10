PARIZ – Po seriji terorističnih napadov v Franciji je bivši francoski predsednik Nicolas Sarkozy v prvem televizijskem soočenju kandidatov francoskih konservativcev za predsedniške volitve prihodnje leto v četrtek zvečer posvaril pred novim napadom. Sarkozy je bil na soočenju, ki je potekalo v spoštljivem vzdušju, v defenzivi zaradi svojih pravnih bremen.

Predlagal preventivni zapor

»Vprašanje ni, ali bo še en napad, ampak, kdaj,« je na soočenju skupno sedmih kandidatov posvaril bivši francoski predsednik. Zavzel se je, da bi posebno nevarne domnevne islamiste preventivno zaprli, tudi če ne bi storili nobenega kaznivega dejanja. Bivši francoski premier Alain Juppe temu v osnovi ni nasprotoval, a opozoril na pravila pravne države. Nekdanji vodja stranke UMP Jean-Francois Cope je zahteval radikalno spremembo glede varnostne politike in skupno novih 50.000 delovnih mest v francoski policiji ter pravosodju.

Boj proti terorizmu bo po oceni poznavalcev osrednja tema predvolilne tekme za predsedniške volitve.

Juppe, ki ga prav tako bremenijo afere iz preteklosti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na soočenju ubral zmernejši pristop. O svoji preteklosti je povedal, če Francozi menijo, da je storil napako, ki je vredna diskvalifikacije, ga ne bodo volili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Država je tik pred razpadom«

Prvo soočenje kandidatov so tokrat zaznamovale tudi neobičajno ostre kritike na račun sedanjega predsednika Francoisa Hollanda. Povod za to so nova objavljena razkritja s kritičnimi izjavami Hollanda, npr. o pravosodju. »Zastavlja se vprašanje, kako globoko je Francois Holland želel umazati predsedniški položaj,« je ob tem dejal Sarkozy, ki je moral leta 2012 na predsedniških volitvah priznati poraz zaradi Hollanda. Slednjega je tudi obtožil, da je novinarjem predal zaupne dokumente.

Več kandidatov je na soočenju tudi kritiziralo množično brezposelnost v državi in šibko gospodarsko rast v drugem največjem gospodarstvu evroobmočja. »Država je tik pred razpadom,« je ob tem dejal bivši francoski premier Francois Fillon.

Francoski konservativci bodo svojega kandidata izbrali novembra, za položaj pa se poteguje sedem kandidatov. Po napovedih se bo glavni boj odvijal med Juppejem in Sarkozyjem. Za zdaj ankete največ možnosti za zmago pripisujejo nekdanjemu premierju, zdaj županu Bordeauxa, 71-letnemu Juppeju, ki ima od osem do 14 odstotnih točk prednosti pred Sarkozyjem.