Volkswagen napoveduje množično odpuščanje

FRANKFURT – Član uprave nemškega Volkswagna, pristojen za kadre, Karlheinz Blessing je potrdil, da bo prestrukturiranje avtomobilskega proizvajalca vzelo na tisoče delovnih mest. »Ne gre za to, da bi ukinili nekaj sto delovnih mest,« je dejal v pogovoru za današnjo izdajo časnika Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Volkswagen si je, tudi pod pritiskom zaradi škandala z izpustnimi plini, zastavil visoke cilje na področju razvoja elektromobilnosti. V prihodnjih letih bo ta odločitev prizadela »petmestno število« delovnih mest po vsem svetu, je dejal Blessing. Volkswagen ima po vsem svetu več kot 610.000 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prvi nadzornik Volkswagna Bernd Osterloh je že sredi oktobra za časnik Handelsblatt dejal, da računa na ukinitev številnih delovnih mest. »Lahko da jih bo 1500 na leto ali 2500 – odvisno tudi od upokojevanja –, in to v desetih letih,« je dejal takrat. To pomeni, da bi lahko bilo ukinjenih 25.000 delovnih mest.

Blessing je za FAZ pojasnil, da vozila z elektromotorjem sestavlja manj delov kot vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem. »Torej potrebujemo za izdelavo dolgoročno manj sodelavcev,« je pojasnil. Do tega pa bi po njegovem prišlo tudi brez škandala, v katerem je največji evropski avtomobilski koncern goljufal na okoljskih testih dizelskih vozil.