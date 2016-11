Volitve v ZDA: Poročajo o zmagi Hillary Clinton

NEW YORK – Ameriške predsedniške volitve so se že začele in demokratka Hillary Clinton je dosegla prvo zmago proti republikancu Donaldu Trumpu. Volivci Dixville Notcha v državi New Hampshire blizu meje s Kanado so ji dali štiri glasove, Trump je dobil dva, po enega pa kandidat svobodnjakov Gary Johnson in Mitt Romney, ki ne kandidira.

Udeležba na volitvah v kraju z 12 prebivalci je bila letos za 20 odstotkov nižja kot leta 2012, ko sta si demokrat Barack Obama in republikanec Mitt Romney prvič v zgodovini zaselka razdelila po pet glasov.

Dixville Notch od leta 1960 naprej prvi takoj po polnoči na volilni torek prešteje in objavi svoje glasove. Včasih pravilno napove izid volitev, včasih ne, skozi zgodovino pa je malce bolj naklonjen republikanskim kandidatom.

Prvič leta 1960 je republikanec Richard Nixon tam dobil devet glasov, volitve pa je na koncu dobil demokrat John F. Kennedy.

Obama je sicer leta 2008 tam zmagal proti republikancu Johnu McCainu s 15 glasovi proti šestim in na koncu prišel v Belo hišo.

Po ZDA se bodo volitve sicer začele večinoma šele opoldne po srednjeevropskem času na vzhodni obali, nato pa se bodo volišča odpirala proti zahodu.