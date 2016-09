Volitve: tako kaže Nemčiji

BERLIN – Vladajoči stranki v nemški zvezni deželi Berlin, socialdemokrati (SPD) in Krščansko-demokratska unija (CDU), sta na današnjih deželnih volitvah utrpeli velike izgube ter ostali brez večine v deželnem zboru. SPD ostaja na prvem mestu, Alternativa za Nemčijo (AfD) pa je dosegla dvomestni rezultat in pristala na petem mestu, kažejo volilne projekcije.

SPD, katere član je tudi berlinski župan Michael Müller, bo tako po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za ohranitev oblasti potrebovala najmanj dve koalicijski partnerki. Pred volitvami je sicer dejal, da si ne želi nadaljevanja sedanje koalicije s CDU.

Glede na volilne projekcije nemške televizije ARD in ZDF, je SPD na tokratnih volitvah izgubila pet odstotnih točk in prejela 32 odstotkov podpore. CDU nemške kanclerke Angele Merkel je prav tako izgubila okoli pet odstotnih točk in prejela 18 odstotkov podpore, kar je najslabši volilni rezultat stranke v Berlinu doslej. Stranka je sicer pristala na drugem mestu.

Podpora se je zmanjšala tudi Zelenim, ki so prejeli 16,5 odstotka podpore. Levica je prejela več glasov in skupno prejela med 15,5 in 16,5 odstotka glasov podpore.

AfD, ki je prvič nastopila na deželnih volitvah v Berlinu, je prejela med 11,5 in 12,5 odstotka glasov. To je sicer bistveno manj kot pred dvema tednoma, ko je na lokalnih volitvah v zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko prejela 20,8 odstotka glasov. Desničarska in populistična Afd je sedaj zastopana že v desetih deželnih parlamentih v Nemčiji.

Ponovni vstop v deželni parlament v Berlinu je uspel tudi nemškim liberalcem (FDP), ki so prejeli 6,5 odstotka podpore.

Volilna udeležba je bila 67,3-odstotna, kar je bistveno več kot na volitvah pred petimi leti.