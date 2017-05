Vojni junak pri 101 letu skočil iz letala

Minulo nedeljo je veteran izkrcanja v Normandiji in vojni junak iz Velike Britanije postal najstarejši človek, ki je s padalom skočil iz letala. Neustrašni Bryson William Verdun Hayes, poznan kot Verdun, je z višine 4570 metrov skočil v starosti 101 leto in 38 dni. Na krovu letala, ki je poletelo z letališča v angleškem Honitonu, so bili predstavniki treh generacij njegove družine. Nekdanji pripadnik Kraljeve vojske je vzklikal od navdušenja, ko se je v tandemu pognal iz letala. Zanimivo je, da se je v padalstvu prvič preizkusil, šele ko je dopolnil 100 let – takrat je postal britanski rekorder.

Strast do padal si je vbil v glavo, ko je dopolnil 90 let, a mu žena pod nobenim pogojem ni pustila na letalo. Po njeni smrti se je odločil, da bo prevzel rekord, ki ga je imel Kanadčan Arman Gendreau; ta je leta 2013 skočil iz letala v starosti 101 leto in tri dni. »Odločil se je, da želi rekord, zelo sem ponosna nanj,« je povedala njegova hči Lin Tattersall. »Kako sem preživel drugo svetovno vojno, mi še vedno ni jasno. Vseskozi sem bil na robu. Izgubil sem veliko prijateljev v zelo kratkem času. Nisem verjel, da se bom kdaj vrnil domov,« je povedal Verdun, ki je tedaj v eksploziji, ki je ubila njegovega prijatelja, dobil rane po rokah in rebrih.

Po pristanku je junaški upokojenec svojemu podvigu nazdravil s kozarcem penine. »Lepo je bilo, če bi lahko, bi jutri vse skupaj ponovil,« je povedal Verdun. »Ljudje me sprašujejo, kaj je skrivnost dolgega življenja. Rečem jim, naj ne prenehajo dihati.« Podvig je bil sicer dobrodelne narave, saj je zbrani denar podaril organizaciji, ki skrbi za veterane in njihove družine Royal British Legion. »Zelo smo ponosni na njegove dosežke in podporo, ki jo je naša organizacija dobila od njega in njegove družine,« je povedal njen predstavnik. »Zbrani denar dokazuje, da ljudje prepoznajo žrtvovanje naših vojakov. Z njim bomo pomagali posameznikom in družinam.« Verdun je upal, da bo zbral nekaj čez tisoč evrov, na koncu pa se je zbralo skoraj dvakrat več.