Vojaški helikopter za 124 tisočakov?

LONDON – Britanska vojska poskuša zapolniti 20 milijard funtov (22,6 milijarde evrov) veliko proračunsko luknjo, zato se je odločila odprodati del svojega orožja in opreme. V prvi ponudbi bo na voljo 85 oklepnikov za prevoz pehote warthog, za katere so oborožene sile odštele po dva milijona evrov za kos, zdaj pa so na prodaj za manj kot tretjino te vsote. Sledila ji bo poveljniška ladja in nosilka helikopterjev HMS Ocean, ki je mornarico stala 170 milijonov evrov, leta 2014 so za njeno obnovo odšteli 73 milijonov evrov, zdaj pa jo bodo prodali za borih 90 milijončkov.

22,6 milijarde evrov obsega proračunska luknja.

Možno bo kupiti tudi floto helikopterjev specialnih sil gazelle, ki bodo še posebno ugodni: medtem ko je Velika Britanija leta 2010 za en helikopter odštela po 5,6 milijona evrov, jih zdaj ponuja po 124.000 evrov za komad. Na prodaj bodo tudi druga letala in oklepniki, 700 tovornjakov, po 200 poltovornjakov in lahkih patruljnih vozil vector, 50 land roverjev in še vrsta manjših vozil, da o orožju in strelivu niti ne ne govorimo.

Velik udarec za vojsko

Vojaški strokovnjaki se bojijo, da bo razprodaja močno omejila sposobnosti Velike Britanije pri izvajanju vojaških operacij, in poudarjajo, da bo vsa oprema prodana krepko pod ceno. Mornarica prodaja tudi svojo edino raziskovalno ladjo HMS Scott, ki so jo predlani prenovili in opremili z najsodobnejši sonarsko in hidrografsko tehnologijo za pregledovanje morskega dna.

V zvezi s prodajo ladij se je že oglasil nekdanji poveljnik mornarice admiral lord Alan West, ki je izrazil ogorčenje nad podcenjeno prodajo HMS Ocean: »Njen odhod pomeni, da ne moremo sodelovati v nobeni večji amfibijski operaciji.«