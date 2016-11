VIDEO: Žrtev 130, spomin še živi

PARIZ – Francija in svet se danes spominjata terorističnih napadov v Parizu, v katerih je pred letom dni umrlo 130 ljudi. Zjutraj bodo na prizoriščih zločinov v francoski prestolnici začeli odkrivati plakete z imeni žrtev, že v soboto pa je prenovljeni dvorani Bataclan, kjer je lani umrlo 90 ljudi, koncertiral britanski glasbenik Sting.

Odkrivanje plaket z imeni tistih ubitih, za katere so oblasti dobile dovoljenje svojcev, bo trajalo vse dopoldne. Vsa prizorišča bo v spremstvu pariške županje Anne Hidalgo obiskal tudi francoski predsednik François Hollande, napoveduje francoski portal RTL.

V francoski prestolnici bodo poleg tega na oglasnih prostorih, na katerih sicer objavljajo javne razglase, ljudem omogočili, da tam pustijo sporočila v spomin na tragedijo in njene žrtve. Oblasti bodo poskrbele za prevoze svojce žrtev ter fizično ali psihično poškodovanih v napadih, ki se bodo želeli udeležiti komemoracij.

Potekale bodo tudi druge slovesnosti, med drugim bodo po kanalu Saint-Martin spustili lampijone, Parižani pa se bodo lahko žrtev spomnili tudi s prižiganjem svečk na oknih. K temu so jih pod oznako #1fenetre1bougie pozivali tudi na spletnih omrežjih: cilj je povsem razsvetliti francosko prestolnico.

Minuta molka

Tragedije so se spomnili že v petek, ko je na stadionu Stade de France, enem izmed prizorišč lanskih zločinov, potekala nogometna tekma med ekipama Francije in Švedske. Žrtvam so se poklonili z minuto molka. Prav zaradi obletnice je Fifa dovolila, da se tekma, ki bi sicer morala potekali danes, odigra že v petek.

V soboto zvečer pa je na svoj način spominsko dogajanje odprl koncert Stinga v koncertni in gledališki dvorani Bataclan iz 19. stoletja, ki so jo leto dni temeljito obnavljali in zabrisali divjanje tričlanskega terorističnega odreda. Sting je sicer v tej dvorani s svojo takratno skupino Police nastopil že leta 1979.

Pariz je pred letom dni pretresel niz napadov privržencev skrajne Islamske države, ki je bil žalostni vrhunec leta terorizma, kakršnemu Francija še ni bila priča. Napadi so globoko zarezali v francosko politiko in družbo, oblasti so med drugim uvedle izredne razmere, ki so še vedno v veljavi. V napadih je umrlo 130 ljudi, 493 jih je bilo ranjenih. V krvavi noči je umrlo tudi sedem napadalcev.