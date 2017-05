VIDEO: Znanstveniki svarijo: supervulkan blizu nas tik pred izbruhom

NEAPELJ – Italijanski vulkan Campi Flegrei, ki bolj ali manj spi že od leta 1538, lahko izbruhne vsak trenutek, so zdaj posvarili znanstveniki.

Med raziskovanjem vulkanske aktivnosti tega ogromnega sistema v bližini Neaplja so namreč ugotovili, da se je vulkan približal »kritični točki«, katere naslednja faza je velik izbruh. Upajo, da bodo izsledki prepričali lokalne oblasti, da okoliško prebivalstvo pravočasno opozorijo na posledice, ki bi utegnile prizadeti približno 360.000 ljudi.

Če do izbruha res pride, bo povzročil številne težave. Dr. Christopher Kilburn, vodja študije, je za Daily Mail povedal, da bo izbruh povzročil motnje v letalskem prometu, najhujše posledice pa bodo čutili neposredno na tleh. Dvignil se bo pepel, podnebne razmere se utegnejo spremeniti.

Stari Rimljani so verjeli, da pod njegovim površjem živi bog vulkana in ognja, eden od kraterjev pa naj bi bil celo vhod v podzemni svet Had.

Energija se kopiči

Strokovnjaki so teh ugotovitev prišli na podlagi raziskovanja vzorcev preteklih let. Supervulkan je zadnjih 67 let bolj ali manj počival, vmes je nekajkrat pokazal malce dejavnosti, povzročil šibkejše potrese in dviganje tal. Podobno se je dogajalo pred približno 500 leti, potem pa je leta 1538 sledil izbruh in množično uničenje. Zdaj menijo, da je v času spanca vulkan pridobil nekaj dodatne energije, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti. »Po proučevanju, kako tla pokajo in se premikajo, menimo, da se vulkan bliža kritični točki. Nadaljnji spanec bo še povečal možnost izbruha,« je dodal Kilburn. Kdaj se bo to zgodilo, seveda ne vedo, so pa prepričani, da trend, ki so ga videli pri drugih vulkanih, velja tudi za tega. S tem so se nekoliko približali napovedovanju vulkanskih izbruhov, vendar pa to seveda še ni mogoče.

Po tem novem modelu ima dogajanje v zadnjih 67 letih kumulativen učinek, kar pomeni, da se energija v zemeljski skorji kopiči in postaja vse bolj pripravljena na izbruh. Tla pa postajajo vse krhkejša, in ko se bodo raztegnila do neke točke, bo raztaljena kamnina privrela na dan. Najbrž precej silovito in brez predhodnega opozorila ...