VIDEO: Znani igralec stopil v bran Donaldu Trumpu

NEW YORK – Potem, ko je filmski zvezdnik Robert de Niro pred dnevi izrazil željo, da bi republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu eno primazal, je danes nasprotna čustva izrazil igralec Jon Voight, bolj znan kot oče Angeline Jolie, ki odločno podpira Trumpa in nasprotuje demokratki Hillary Clinton.

Voight pravi, da so letošnje volitve najpomembnejše v zgodovini ZDA, ki so bile nekoč dežela svobode, sedaj pa menda postajajo dežela tiranije, kjer ljudje požigajo in ropajo mesta ter pobijajo policiste. »Islamski teroristi so pobili tisoče ljudi po državi, Hillary in Obama pa želita biti politično korektna in se pretvarjata, da pobojev ni.«

77-letni Voight pravi, da je milijarder George Soros med drugo svetovno vojno nacistom predal stotine Judov in se ne počuti krivega. Danes pa podpira skupine sovraštva, ki uničujejo ameriška mesta, povrhu vsega pa je še prijatelj Hillary Clinton in podpira njeno kampanjo. Voight pravi, da je Robert de Niro milijonar, ki skupaj z drugimi zvezdami Hollywooda podpirajo Clintonovo in so nestrpni do drugače mislečih.

Ekonomija

S Clintonovo v Beli hiši bo Ameriko preplavil val beguncev, nihče ne bo mogel ločiti dobrih od slabih, pravi Voight in dodaja, da bo to uničilo ameriško ekonomijo, ki je menda pod predsednikom Barackom Obamo že tako ali tako najslabša v zgodovini. Voight ugotavlja, da si v ZDA nihče ne more privoščiti zdravstvenega zavarovanja, ker ga je Obama uničil z reformo, Clintonova jim bo odvzela orožje, napadla svobodo vere in utišala konservativne glasove na radiu in televiziji.

Voight pravi, da bo vrhovno sodišče postalo socialistično, da ima Clintonova krvave roke iz Bengazija, skupaj s podporniki pa je na okrutni poti poniževanja Trumpovih podpornikov. »Naj bog zaščiti pravo resnico in naj Donald Trump zmaga. Rešil bo Ameriko in jo naredil spet veliko,« pravi Voight, ki še ne ve, kam bo zbežal po 20. januarju prihodnje leto.