VIDEO: Zdravniki so jo odpisali, a se je zbudila iz kome

PARIZ – Leto dni stara deklica se je prebudila iz kome, potem ko so njeni starši dobili zakonsko bitko, po kateri je morala bolnišnica punčko pustiti priklopljeno na vseh aparatih. Starši so namreč nasprotovali zdravnikom, ki so hoteli dekle odklopiti.



Mala Marwa iz Marseilla, ki ima sestro dvojčico, je bila od septembra v umetni komi, ker je bila zelo bolna, borila se je z virusom, ki je napadel njen živčni sistem.



Ker se dolga dva meseca ni zbudila iz kome, so zdravniki staršem svetovali, da je prišel čas, da se od otroka poslovijo, da ga odklopijo z aparatov, ki vzdržujejo njeno življenje. Če bi preživela, so še rekli zdravniki, pa bo imela hude zdravstvene težave. Toda starši, Alžirci po rodu, so bili prepričani, da še ni prišel čas, da bi vrgli puško v koruzo, sprožili so kampanjo Ne brez moje Marwe in v podporo zbrali kar 114.000 podpisov. Sodišče je dovolilo, naj bo Marwa v marseillski bolnišnici La Timone priključena na aparate še dva meseca.



A le deset dni pozneje se je zgodilo tisto, k čemur so dneve molili starši: Marwa je odprla oči. »Ko ji govorim, sliši moje besede in nanje reagira, včasih se mi nasmehne,« pravi mati, ki se ji je odvalil kamen od srca. Oče je na facebooku objavil fotografijo, ki je nastala tik po tem, ko se je prebudila, in zraven zapisal: »Moja Marwa, moj angelček. Rad te imam.« Zdravniki so potrdili, da vsi njeni organi normalno funkcionirajo, da nadaljujejo zdravljenje in da otrok vsak dan bolje napreduje.