VIDEO: Zaradi mraza kosila smrt, namerili celo –34 stopinj

VARŠAVA, SPLIT, ATENE – V Evropi vztraja mraz, ki je ponekod terjal tudi smrtne žrtve. Na Poljskem je od petka zaradi temperatur do –25 stopinj Celzija umrlo sedem ljudi, na Češkem dva človeka. Hlad je dosegel tudi jug celine. V Splitu so namerili najnižje temperature v zadnjega pol stoletja, snežilo je tudi na nekaterih otokih v Egejskem morju in na Siciliji.

V Moskvi so tudi davi namerili –30 stopinj Celzija, v Minsku –25, v Kijevu in Varšavi –19. Kot so danes sporočili iz varnostnega središča poljske vlade, je za posledicami hladnega vala v zadnjih 24 urah umrlo sedem ljudi, s čimer se je število umrlih zaradi zimskega vremena od novembra povečalo na 53.

Zmrznil pod mostom

Mraz ogroža zlasti brezdomce, poljske oblasti pa so pozvale tudi k previdnosti pri ogrevanju z zastarelimi pečmi in prezračevalnimi sistemi. Od začetka hladnega obdobja je na Poljskem zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrlo že 24 ljudi.

O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Češke, kjer so danes pod mostom v Pragi našli truplo brezdomca, ki je ponoči zmrznil. Na jezeru v kraju Hradištko zahodno od češke prestolnice pa se je dvema moškima udrl led, kar se je za enega od njiju končalo s smrtjo zaradi podhladitve. Po neuradnih navedbah je bil v igri alkohol. V Šumavi ob meji z Nemčijo so temperature zdrsnile tudi do –34,6 stopinje Celzija, na Slovaškem so oblasti zaradi rekordno nizkih temperatur in vetra, ki še krepi občutek mraza, razglasile rdeči alarm v šestih severnih provincah.

Nevarno za smučarje

V številnih predelih Alp v Švici in Avstriji je velika nevarnost snežnih plazov. V švicarskem kantonu Wallis je v petek pod plazom umrl 28-letni francoski smučar, v avstrijskem Fieberbrunnu se je izpod plazu za las rešil nemški športnik. V Avstriji se je živo srebro v nekaterih krajih spustilo do –26 stopinj Celzija. V Latviji je zaradi mraza v novem letu po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA umrlo najmanj 11 ljudi, iz Madžarske poročajo o najhujšem mrazu v zadnjih petih letih.

Temperature močno pod lediščem vztrajajo tudi v Nemčiji, kjer so v petek z –26 stopinj Celzija na Bavarskem izmerili najnižje temperature letošnje zime. V Franciji je najhujše na severu in vzhodu države, kjer je po navedbah tamkajšnje meteorološke službe velika nevarnost poledice, težave so lahko tudi zaradi snega. V več kot 30 departmajih so povečali stopnjo tveganja, v nekaterih mestih so v telovadnicah uredili prostor za spanje za brezdomce.

Avti naj ostanejo doma

Na Nizozemskem so oblasti zaradi številnih prometnih nesreč zaradi poledice pozvale ljudi, naj danes, če je le mogoče, pustijo avtomobile doma. A vsi tega niso upoštevali in v nekaj urah so zabeležili 330 nesreč, predvsem na avtocestah. Eden od voznikov je umrl, ko je z avtomobilom zdrsnil v jarek. Na mednarodnem letališču v Amsterdamu opozarjajo potnike na možne zamude letal, težave zaradi poledenelih tirov so tudi v železniškem prometu.

Polarni mraz ni prizanesel niti južni Evropi. V Splitu so davi namerili –7 stopinj, kar je po navedbah lokalnega hidrometeorološkega zavoda najnižja temperatura v tem mestu v zadnjih 50 letih. Ponekod je zmrznila voda v ceveh, zaradi močne burje so še vedno prekinjene trajektne linije do nekaterih otokov.

Na celini je ponovno sproščen promet, a voznikom še vedno svetujejo veliko previdnost po vsej jadranski obali. Zaradi vetra in nizkih temperatur je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina nastala škoda na objektih v Makarski, kjer so davi izmerili –8 stopinj, kar je najmanj v zadnjih 26 letih.

Težave v prometu imajo zaradi snega in močnega vetra v Srbiji, kjer so padle temperature do –18 stopinj, v hribovitih predelih tudi do –25 stopinj, takšen hlad pa pričakujejo še vse do sredine prihodnjega tedna.

Temperature globoko pod lediščem so v BiH, Makedoniji ter v Bolgariji. V gozdu v hribih na jugovzhodu Bolgarije so v petek zvečer našli trupli dveh Iračanov, ki sta očitno zmrznila. Gre za območje ob meji s Turčijo, ki edino ni zavarovano z bodečo žico. Tu so že v ponedeljek našli truplo zmrznjene Somalke, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Temperature v Atenah so trenutno še tik nad lediščem in sneži, v Solunu pa so termometri davi kazali minus sedem stopinj Celzija. Sneg je pokril severni del države in številne lokalne ceste so prevozne le s snežnimi verigami. Nenavadno močno je po navedbah dpa snežilo na severnih egejskih otokih, kjer je mraz še posebej neprijeten za tisoče migrantov v šotorih.

Snežilo celo na Siciliji

Zaradi močnega sneženja in vetra v Carigradu je ustavljen ladijski promet na Bosporju, odpovedanih je bilo več sto letalskih poletov. Po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu je ponekod v tem mestu na zahodu Turčije zapadlo tudi do 40 centimetrov snega. Na cestah je zaradi tega zavladal kaos in ena od glavnih prometnic v mestu se je praktično spremenila v parkirišče, saj so številni vozniki na njej ponoči pustili svoja vozila in se domov napotili peš.

Snežilo je tudi na Siciliji ter v številnih delih srednje in južne Italije, še posebej na obali Jadranskega morja. Tako so lahko turisti posneli edinstvene fotografije zasneženih značilnih hišk v Alberobellu ter zgodovinske Matere. Manj prijetni prizori so bili v Firencah, kjer so našli zmrznjenega brezdomca, neuradno se omenja skupno pet smrtnih žrtev trenutnih zimskih razmer. V Rimu bodo ponoči pustili odprte postaje podzemne železnice, da bi se ljudje lahko zatekli tja. V južni pokrajini Bazilikata bodo iz previdnosti v ponedeljek ostale zaprte šole.