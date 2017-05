VIDEO: Zaboli srce: pogled kužka, ko spozna, da so ga zapustili

Electra, samička pitbula, stara štiri leta, je doživela nekaj najhujšega, kar lahko doleti kužka. Da so jo lastniki zapustili. Pustili so jo v zavetišču, da počaka na »novega lastnika«, ki bo poskrbel za njo. In ko je Electra doumela, da jih ne bo več nazaj ...

K sreči so se našli dobri ljudje

Posnetek psičkinega žalostnega pogleda je obšel splet in svet. In kmalu so se našli dobri ljudje, ki so jo vzeli k sebi in skrbijo zanjo.