VIDEO: Za njeno vrtavko je ponorel ves svet, ona živi v bedi

Nova igrača, Fidget Spinner, je osvojila svet in tudi Slovenijo. Majhno vrtavko otroci vrtijo povsod, celo v šoli, med poukom. Svoje so zagotovo prispevala družabna omrežja, kjer se kot požar širijo videoposnetki, na katerih je prikazana uporaba vrtavke.

Nekateri celo menijo, da deluje protistresno in pomaga otrokom z ADHD (primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti), a stroka opozarja, da ne gre za terapevtski pripomoček, ampak igračko.

Only about 3% of inventions make any money.” - Catherine Hettinger, creator of the fidget spinner with her granddaughter Chloe pic.twitter.com/45k5DYkhmj