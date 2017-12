VIDEO: Z domiselnim okrasjem navdušila milijone

COSTA MESA – Zakonca iz Costa Mese v Kaliforniji sta svojo hišo krasno okrasila iz vrsto nekoristnih predmetov. Njuno božično okrasje je tako enkratno, polno humorja in domiselnih načinov uporabe vsakdanjih predmetov. Cori in Kyle Gunderson sta na spletu objavila posnetek, na katerem nas Cori vodi od okraska do okraska, njen izbranec pa jo snema in občasno pristavi kakšno kosmato.

Pred hišo imata postavljeno božično smreko, ki pa ni okrašena z bunkicami in lučkami kot večina božičnih drevesc, temveč z začimbami in pikantnimi omakami.

V hiši imata fotografijo britanskega igralca Michaela Caina, ki je prekrit s sladkarijami – gre za nenavaden okrasek, ki naj bi bil duhovita besedna igra: candy caines so kljukaste lizike, ki jih navadno kupujemo na božičnih tržnicah in obešamo na božična drevesca. Zelo sta ponosna tudi na gospoda Piškotkarja, okrasno lutko, pa na dve vili, ena je Zvončica, druga pa Belle iz zgodbe

Lepotica in zver. Imata še figuro tihega viteza (silent knight), ki je prav tako smešen, če razumemo angleški jezik, najbolj imeniten del njunega okrasja pa je velika kartonasta slika igralca Dwayna Johnsona. Posnetek njune bizarne božične dekoracije si je ogledalo že več kot 12 milijonov ljudi.