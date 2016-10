VIDEO: Voznike presenetil sneg

SARAJEVO – Bliža se čas, ko bodo vozniki morali na svoje jeklene konjičke namestiti zimsko obutev. A sneg je ponekod že zapadel. Na cesti med Sarajevom in Fočo denimo in presenetil voznike v letnih pnevmatikah. Mnogi so na cesti zaradi neustrezne opreme imeli težave.

Zimske službe ugotavljajo, da je v petek zapadlo okoli 10 centimetrov snega, zaradi česar je nastala kakšnih 10 kilometrov dolga kolona.