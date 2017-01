VIDEO: Vojaki zahtevajo višje plače: zajeli obrambnega ministra

BOUAKE – Uporniški vojaki v Slonokoščeni obali so po dveh urah v soboto pozno zvečer izpustili obrambnega ministra Alaina Richarda Donwahija. Z zajetjem ministra so podkrepili zahteve po višji plači, bonusih, stanovanjih in hitrejših napredovanjih. Po pogajanjih sta strani dosegli dogovor in vojaki so se umaknili tudi z ulic drugega največjega mesta Bouake.

Potem ko je predsednik Slonokoščene obale Alassane Ouattara v soboto zvečer oznanil, da je bil dosežen dogovor glede zahtev vojakov. V kratkem televizijskem nagovoru je povedal, da so pri tem upoštevali »zahteve glede bonusov in izboljšanja življenjskih razmer vojakov. Z dogovorom prosim vse vojake, naj se vrnejo v vojašnice, da bodo odločitve lahko mirno izpeljane.«

Slonokoščeno obalo, največjo proizvajalko kakava na svetu, so dva dni pretresali nemiri, potem ko so vojaki v petek zjutraj zasedli ulice Bouakeja in s streli plašili prebivalce. Upor se je začel širiti tudi na druga mesta, med njimi v gospodarsko prestolnico Abidjan.

Po dogovoru z vojaki so se v Bouakeju razmere umirile. Kmalu po izpustitvi ministra, ki je sicer v mesto priletel v soboto zjutraj v želji umiriti naraščajočo krizo, so vojaki umaknili barikade, ki so od petka blokirale vstop v Bouake. »Promet je znova vzpostavljen, trgovine so odprle vrata,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neki novinar.