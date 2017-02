VIDEO: Večerja pod gladino

BRUSELJ – V belgijski prestolnici se le slab teden ponašajo z najbolj podvodno restavracijo na svetu, a je ta že postala prava uspešnica. V štiri kvadratne metre veliko podvodno kapsulo na dnu bazena se lahko pride le s potapljaško opremo, v njej pa vam postrežejo s kosilom ali večerjo. Jedilni list ni prav pester, saj so ga morali prilagoditi podvodnim razmeram, a kljub temu si gostje izkušnjo zapomnijo za vse življenje. Tudi cena ni pretirana, saj obrok stane natanko 99 evrov za enega. Šampanjec je vštet v ceno.



Restavracijo Deep Diner (Globoka večerja) ali Pearl (Biser), o imenu se še niso zedinili, si je zamislil Belgijec John Beernaerts, legenda podvodnega potapljanja in vodja Nema 33, ki je tudi najgloblji bazen na svetu. Globok je 33 metrov in vsebuje kar dva milijona in pol litrov vode. Že 20 let ga oblegajo ljubitelji potapljanja, saj jim omogoča urjenje v tej dejavnosti kar v samem središču Evrope.



»Osnovna ideja te naše novosti je, da podvodni svet približamo ljudem in da se lahko sredi globoke modrine dobro najedo in se družijo,« je povedal podjetni inženir John Beernaerts. Za razvijanje te zagotovo izvirne ideje so pri Nemu 33 porabili kar leto dni, saj so morali testirati materiale in konstrukcijo, da je vse skupaj varno. A kljub temu obiska otrokom, starim manj kot 12 let, ne priporočajo.