VIDEO: V živo: novo leto v Sydneyju, Moskvi, New Yorku in drugod

Nekateri predeli sveta so že vstopili v leto 2017. Kot prvi so se ob 11. uri po srednjeevropskem času novega leta razveselili na tihomorskih otočjih Kiribati, Tonga in Samoa. Le 15 minut kasneje pa so v novo leto vstopili tudi na novozelandskem otočju Chatham Islands. Nekatera druga območja Nove Zelandije so novo leto pričakala ob 12. uri po srednjeevropskem času. Med drugim je tedaj ognjemet razsvetlil nebo nad Aucklandom, kjer so rakete poletele s 300 metrov visokega stolpa Sky Tower. Za nekaj minut pa bo razsvetljeno tudi nebo v prestolnici Wellington.

Ob 13. uri so med drugim v novo leto vstopili na nekaterih območjih Rusije, ob 14. uri pa še v Avstraliji. Več sto obiskovalcev je na najbolj zaželene razglede na obali avstralske prestolnice čakalo že ponoči, ko so v čakalni vrsti kar prespali. V drugih predelih sydneyjskega pristanišča pa so šotore začeli postavljati že v petek.

Ognjemet s pristaniškega mostu s 100.000 kosi pirotehnike, ki bo organizatorje stal 4,8 milijona evrov, si bo tako po pričakovanjih ogledalo 1,5 milijona obiskovalcev, okoli milijarda ljudi pa naj bi ga v živo spremljala tudi prek youtuba in facebooka.

Letos smo sicer v novo leto vstopili s sekundnim zamikom.