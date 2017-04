VIDEO: V parlamentu tekla kri: več ljudi v bolnišnici

SKOPJE – V četrtkovih večurnih nasilnih protestih je bilo po zadnjih podatkih poškodovanih najmanj 77 ljudi, od tega 23 policistov in več poslancev, so po poročanju Al Džazire sporočile pristojne oblasti. V makedonski parlament so vdrli podporniki stranke VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega, ki so želeli izraziti nasprotovanje po svojem mnenju nepoštenim volitvam predsednika parlamenta. V kaosu je bil med drugim poškodovan vodja socialdemokratov (SDMS) Zoran Zaev.

Predsedujoči parlamentu Trajko Veljanovski je prekinil sejo, ki na dnevnem redu sploh ni imela glasovanja o novem predsedniku parlamenta, vodenje seje pa je nato prevzel najstarejši poslanec, ki je volitve dal na dnevni red. Poslanci socialdemokratov in albanske manjšine so nato izvolili Albanca Talata Xhaferija. V VMRO-DPMNE so to označili za puč.

Makedonija je že od volitev decembra lani v slepi ulici. Za dodatno zaostrovanje je poskrbel predsednik Gjorge Ivanov, ki že od začetka marca zavrača podelitev mandata za sestavo vlade Zaevu. Mandata mu ne želi podeliti, čeprav je vodja opozicije predal podpise podpore 67 od 120 poslancev. K spremembi odločitve so ga sicer pozvali tudi številni visoki predstavniki EU.