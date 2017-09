VIDEO: V Parizu izpraznili ulice, ljudje zaprti v Eifflovem stolpu

PARIZ – Sloviti pariški Eifflov stolp je zaprt, policija pa je evakuirala okolico, jo povsem zaprla in prečesava območje s policijskimi psi. Po poročanju The Suna in objavah na twitterju so ulice prazne, ljudje pa so morali zapustiti to območje. Po izjavah očividcev je policija aretirala nekega moškega, medtem pa naj bi bili v pariški znamenitosti – v dvigalu – zaklenjeni obiskovali in delavci.



O tem, kaj se dogaja, policija javnosti še ni obvestila.

Več sledi ...