VIDEO: V državi divja krvava vojna, oni se promovirajo kot raj na zemlji

DAMASK – Že pet let v Siriji divja krvava državljanska vojna. Džihadisti Islamske države sistematično pustošijo in uničujejo državo ter pobijajo oziroma preganjajo njene državljane, prav tako so v boj vključeni tudi vojska režima, Kurdi in pa ostali uporniki, ki seveda ne pripomorejo k rešitvi spopada. Kljub temu se Sirija oglašuje kot turistični raj in celo poziva turiste, naj pridejo dopust preživet na njihove zlate peščene plaže.

Sirsko ministrstvo za turizem je za nameček objavilo promocijski video s pomenljivim naslovom Syria, always beautiful (Sirija, vedno lepa), ki prikazuje drugo, a obenem neresnično stran krute realnosti v državi, prežeti z nasiljem. Obalno mesto Tartus namreč predstavljajo kot raj na zemlji, kjer naj bi turisti uživali v kristalno čistem morju in na peščenih plažah.

Spomnimo, omenjena državljanska vojna je že zahtevala življenja 470.000 ljudi. Po zadnjih podatkih ZN je Sirijo do zdaj zapustilo 4,8 milijona ljudi, čeprav naj bi bile realne številke mnogo večje.

Kljub vsem tem podatkom je sirsko ministrstvo za turizem v ponedeljek na facebooku objavilo, da letos beležijo 30-odstotno turistično rast.

Še to, turistična meka Tartus, tako to mesto predstavlja Sirija, se nahaja v Sredozemlju in je trenutno pod nadzorom režima Bašarja al Asada. Samo letos je mesto zajel niz samomorilskih napadov Islamske države. Le 67 kilometrov naprej, v mestu Jableh, so izvedli koordinirani napad, v katerem so eksplodirali trije avtomobili bombe. Skupaj je umrlo 140 ljudi.

Sirsko ministrstvo priporoča še Palmiro ter Latakijo. Prva je popolnoma porušena, v bližini druge pa se spopadajo sirska vojska in vojaške skupine Jaish Al-Fateh.