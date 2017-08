VIDEO: Uničujoči orkan zahteval smrtno žrtev

AUSTIN – Orkan Harvey s silovitimi sunki vetra in močnim dežjem je v ameriški zvezni državi Teksas v soboto zahteval prvo smrtno žrtev. Zaradi obilnih padavin je poplavljen jugovzhod Teksasa, zato je več deset tisoč ljudi moralo zapustiti domove. Več kot 300.000 ljudi je bilo v soboto brez elektrike, poročajo tuje tiskovne agencije.

V obalnem mestu Rockport v Mehiškem zalivu, ki ga je orkan še posebej hudo prizadel, je nek moški umrl na svojem domu, ki ga je zaradi orkana zajel požar. V orkanu je bilo po poročanju ameriških medijev za zdaj poškodovanih okoli 30 ljudi, 40 jih še pogrešajo. Najhuje sta prizadeti mesti Rockport in Port Aransas.

Niso upoštevali ukazov

V Rockportu z 10.000 prebivalci je orkan povzročil veliko gmotno škodo, reševalci pa še vedno iščejo morebitne žrtve. Po navedbah župana mesta Charlesa J. Waxa namreč številni niso upoštevali ukaza, naj pred orkanom zapustijo domove. Župan pričakuje, da bo zaradi orkana več predelov mesta več tednov ali celo mesecev neprimernih za bivanje.

Orkan je s sabo prinesel obilne padavine. Zaradi poplav, ki so sledile, je več tisoč ljudi moralo zapustiti domove. V soboto so dodatno evakuirali še 4500 zapornikov v zaporu v kraju Rosharon, ki ga je ogrožala narasla reka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po novem 'le' tropska nevihta

Harvey je kot najhujše neurje po 12 letih v ZDA obalo dosegel v petek zvečer kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem. V soboto je oslabel v tropsko nevihto, a vremenoslovci še naprej opozarjajo na nevarnost katastrofalnih poplav, ki bi se zaradi krepitve dežja lahko na jugozahodu Teksasa nadaljevale do sredine prihodnjega tedna.

Kot je dejal guverner Teksasa Greg Abbott, v nekaterih krajih med mestoma Corpus Christi na zahodu in Houstonom na vzhodu v prihodnjih dneh pričakujejo med 50 in 75 centimetrov dežja, kar je več, kot ga na območju običajno pade v enem letu. Na 50 območjih je razglasil izredne razmere.

Ameriški predsednik Donald Trump je na prošnjo guvernerja Abbotta že podpisal ukaz o razglasitvi naravne katastrofe v zvezni državi in s tem sprostil zvezna sredstva za najbolj prizadeta območja. Napovedal je tudi, da bo obiskal prizadeta območja, ko bo to dovoljevale razmere na terenu.