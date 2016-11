VIDEO: Umrl je Fidel Castro

HAVANA – Kubanska nacionalna televizija je objavila vest, da je umrl Fidel Castro (90). Novico je sporočil Fidelov brat, Raul.

Fidel Castro je 18. februarja 2008 zaradi bolezni formalno stopil z oblasti in predal mesto predsednika ter poveljnika vojske bratu Raulu in vse od takrat se je ugibalo o njegovem zdravstvenem stanju.

Velja za enega najbolj kontroverznih politikov, ki se je razglašal za socialista, marksista in leninista. Zavzemal se je proti uporabi ilegalnih drog, hazardiranju in prostituciji, ki jih je videl kot moralno zlo. Zavzemal se je za trdo delo, družinske vrednote, integriteto in samodisciplino.

Za ene heroj, za druge tiran

V zadnjih letih življenja se je umaknil, od časa do časa pa je napisal kolumno ali se udeležil kakšnega dogodka. V javnosti se je nazadnje pojavil aprila, ko je govoril na kongresu kubanske komunistične partije. Kubi je vladal skoraj pol stoletja. Podporniki so ga slavili in ga imeli za osebo, ki je Kubo vrnil ljudem, njegovi nasprotniki pa za tirana.

Revolucijo je začel 25. novembra 1956, ko je ladja z 81 uporniki izplula iz mehiškega pristanišča in se podala proti Kubi. Po pristanku so sicer izgubili večino bojevnikov, preživeli pa so si utrli pot do Sierre Maestre. Po dveh letih bojev so dosegli pomembno zmago pri Santa Clari, kar je pomenilo tudi dokončni poraz takratnega voditelja države Fulgencia Batiste. Leta 1959 je pobegnil s Kube v Dominikansko republiko, uporniki pa so izvedli prevzem oblasti. Castro je začel preobrazbo države in februarja 1959 zaprisegel kot premier.

Bil je dvakrat poročen, rodilo pa se mu je devet otrok. Fidel Angel Castro Diaz-Balart, Alina Fernandez-Revuelta, Alexis Castro-Soto, Alejandro Castro-Soto, Antonio Castro-Soto, Angel Castro-Soto, Alain Castro-Soto, Jorge Angel Castro in Francisca Pupo.