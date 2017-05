VIDEO: Trump v komisijo imenoval častnega konzula Slovenije na Havajih

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je v predsedniško komisijo štipendijskega programa Bele hiše imenoval upokojenega admirala Ronalda Zlatoperja, sicer častnega konzula Slovenije v Honoluluju na Havajih. Zlatoper je bil od 1994 do 1996 poveljnik ameriške tihomorske flote z 200.000 mornarji in s 190 bojnimi ladjami.

Štipendijski program je leta 1964 ustanovil predsednik Lyndon B. Johnson z namenom, da najbolj nadarjeni mladi Američani in Američanke dobijo priložnost sodelovati v samem vrhu njihove vlade. Johnson je želel s tem prepričati nadarjene mlade v javno službo oziroma da najboljših ne bi pobral le zasebni sektor. Štipendisti nestrankarskega programa leto dni za plačilo delajo z najvišjimi člani administracije od ministrov do osebja Bele hiše.

Zlatoper se je rodil v Clevelandu leta 1942 očetu Josephu Mihevcu in materi Ann Rose Bayda. Očeta je izgubil že leta 1944 in je prevzel priimek očima Andreja Zlatoperja. Leta 1966 in 1967 je kot vojaški pilot sodeloval v vietnamski vojni in opravil 150 bojnih misij nad severnim Vietnamom. Nekaj časa je služil skupaj s senatorjem Johnom McCainom iz Arizone.

Na Youtube med drugim najdemo posnetek, ki prikazuje eksplozijo na letalonosilki. Umrlo je 143 mornarjev, McCain in Zlatoper pa sta jo preživela.

Kasneje je bil nekaj časa sodelavec Colina Powella, leta 1991, ko je poveljeval bojni skupini letalonosilke v prvi zalivski vojni, je postal viceadmiral, leta 1994 pa je dobil še četrto admiralsko zvezdico in do upokojitve leta 1996 poveljeval pacifiški floti. Po upokojitvi je postal uspešen poslovnež.

Na enem od novejših posnetkov je bil gost oddaje, ki govori o okolju na Havajih.