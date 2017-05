VIDEO: Trump se je spravil na napačnega

BRUSELJ – Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek uspešno prestal »jekleni« stisk roke ob pozdravu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je znan po svojevrstnem stisku rok, ki ga pogosto kombinira tudi s potegom roke, da tako vrže svojo »žrtev« iz ravnotežja. A 39-letni francoski predsednik je bil na to očitno pripravljen, ko sta se pred vrhom Nata sestala v prostorih ameriškega veleposlaništva v Bruslju.

Med nastavljanjem kameram ob začetku je Macron Trumpu vrnil stisk roke. Usta je stisnil in vračal srepeči pogled Američanu. Členki prstov so jima že bledeli, stiskala sta zobe in napenjala obraza, dokler nista končno popustila.

A to še ni bilo konec njunega »spopada« v stisku rok. Kasneje sta se ob začetku vrha Nata sredi klepeta med voditelji 28 članic zavezništva znova rokovala. In Macron je tudi tokrat uspešno prestal preizkušnjo.