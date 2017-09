VIDEO: Trump pravi, da česa takšnega še niso doživeli

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval Američane, naj se umaknejo pred orkanom Irma, ki ga je označil za vihar epskih razsežnosti. Pred orkanom bi se moralo umakniti več kot milijon prebivalcev Floride in Georgie, oblasti pa že opozarjajo, da se čas za varno evakuacijo izteka. Irma naj bi jug Floride dosegla že v soboto zvečer.

Orkan Irma je danes sicer oslabel s pete na četrto stopnjo, a še vedno ostaja izjemno nevaren vihar, z vetrovi do 240 kilometrov na uro.

»Orkan Irma je epskih razsežnosti, verjetno največji, kar smo jih kdaj videli. Pojdite na varno in se mu umaknite, če se le lahko. Zvezna vlada je pripravljena,« je tvitnil Trump.

Tudi ameriški minister za zdravstvo in javne storitve Tom Price je opozoril, da je Irma »neverjetno nevaren vihar«. »Časovno okno, da se umaknete na pravo mesto ali da ga prevedrite na pravem mestu, pa se izteka,« je rekel. »Lahko vam zagotovim, da ne poznam nikogar na Floridi, ki je kdaj izkusil kaj takega, kar bo prizadelo jug Floride,« je opozoril direktor Zvezne agencije za izredne razmere (Fema) Brock Long in tudi on pozval prebivalce ogroženih območij, naj poslušajo njihove nasvete in se umaknejo. Guverner Floride Rick Scott je danes dejal, da bi moralo biti na evakuacijo pripravljenih vseh 20 milijonov prebivalcev Floride. »Vihar je močan in smrtonosen,« je opozoril. »Ne ignorirajte ukazov za umik. Ne pozabite, da lahko obnovimo vaš dom, ne moremo pa obnoviti vašega življenja.«

Ukaz o obvezni evakuaciji je prejelo več kot milijon prebivalcev zveznih držav Florida in Georgia. Po napovedih pa se bo pozivom k evakuaciji oz. pozivom ljudem, naj si poiščejo varno zatočišče, pridružilo še več zveznih držav. Direktor Feme Long je še opozoril, da so po letu 1851 samo trije orkani z močjo pete stopnje dosegli ZDA, med njimi orkan Andrew, ki je opustošil jug Floride leta 1992. »Andrew je bil zelo, zelo majhen, stisnjen orkan pete stopnje, v primerjavi s tem, kar vidimo pri Irmi. Ni več vprašanje, ali bo Florida prizadeta, ampak kako močno.«

Najmanj 17 smrtnih žrtev

Orkan Irma je že opustošil Karibe in zahteval najmanj 17 smrtnih žrtev, številne še pogrešajo. Na otokih St. Martin, Antigva in Barbuda je povzročil ogromno škodo in številne stavbe dobesedno zravnal z zemljo. Najmanj 1,2 milijona ljudi je že prizadetih, ta številka pa bi se že kmalu lahko povzpela na najmanj 26 milijonov.

Davi je orkan sicer med prečkanjem območja Bahamov nekoliko oslabel v četrto kategorijo. Po napovedih naj bi središče orkana v soboto doseglo otoško verigo Florida Keys, nato pa nadaljevalo svojo uničevalno pot proti severu po Floridi. Po napovedih strokovnjakov ZDA čaka največja evakuacija po letu 2005, ko so zaradi orkana Rita evakuirali več kot tri milijone prebivalcev Teksasa in Louisiane.