VIDEO: Trump obiskal Obamo, Melania govorila z Michelle

WASHINGTON – Ameriški predsednik Barack Obama je danes v Beli hiši sprejel svojega naslednika Donalda Trumpa z družino na pogovorih o urejenem prenosu oblasti, ki se bo zgodil 20. januarja 2017, ko bo Trump prisegel kot 45. predsednik ZDA.

Trump je po pogovoru z Obamo, ki je trajal več kot eno uro in bi po njegovih besedah lahko trajal še veliko dlje, povedal, da sta se pogovarjala o mnogo stvareh, tako lepih kot tudi malo manj lepih. V veliko čast mu je bilo, da je srečal predsednika, ki ga spoštuje, je še dodal.

Oba spravljiva

Oba sta napovedala sodelovanje v času prenosa oblasti in pri vprašanjih, s katerimi se soočajo ZDA. Demokrat in republikanec, ki sta se med letošnjo predsedniško kampanjo ostro napadala, sta bila zelo spravljiva. Obama je dejal, da sta govorila o organizacijskih vprašanjih okrog Bele hiše, zunanji in notranji politiki.

»Kot sem že povedal sinoči, bo moja glavna prioriteta naslednja dva meseca pomagati pri tranziciji, ki bo zagotovila uspešno delo novoizvoljenega predsednika. Trumpovo zanimanje za sodelovanje z mojo ekipo glede številnih vprašanj, s katerimi se sooča ta velika država, me je zelo spodbudilo. Mislim, da je pomembno, da stopimo skupaj ne glede na politične preference ali stranko ter sodelujemo pri številnih izzivih,« je med drugim v kratki izjavi povedal Obama, ki je Trumpa označil za dobrega človeka.

Michelle sprejela Melanio

Predsednik ZDA je dodal, da se je prva dama Michelle istočasno srečala s svojo naslednico Melanio Trump in imela z njo odličen pogovor. »Želimo zagotoviti, da se bosta med pripravami na tranzicijo udobno počutila,« je dejal Obama in se obrnil proti Trumpu ter mu zagotovil, da bodo naredili vse, kar morejo, da mu pomagajo, ker bo njegov uspeh tudi uspeh Amerike.

Trump je povedal, da se veseli Obamovih nasvetov v prihodnje, in napovedal še številna srečanja s predsednikom. Obama mu je pojasnil nekaj težav, s katerimi se bo soočal na svojem novem položaju, vendar pa hkrati opisal tudi velike dosežke. Srečanje, ki bi moralo biti kratko, je na koncu trajalo uro in pol in Trump je dejal, da bi bilo zaradi njega lahko še daljše. Dejal je tudi, da Obamo zelo spoštuje.

Po izjavah so jima novinarji poskušali zastaviti vprašanja, Obama pa je Trumpu v šali priporočil, da naj take poskuse v prihodnje kar zanemari.

Srečala sta se tudi podpredsednik Joseph Biden in novoizvoljeni podpredsednik Mike Pence, Trumpova delegacija pa je šla nato na kosilo s kongresnimi voditelji. Med njimi s predsednikom predstavniškega doma Paulom Ryanom, ki se je v času kampanje oddaljil od Trumpa, zdaj pa pravi, da ima mandat za spremembe, ki jih bo izvedel.