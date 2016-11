VIDEO: Trump mimo novinarjev nagovoril svet. Poglejte, kaj je povedal

NEW YORK – Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek objavil videonapoved svoje politike po prevzemu položaja in med drugim napovedal odpoved tihomorskemu prostotrgovinskemu sporazumu (TPP) s prvim dnem svojega mandata. Na vprašanja novinarjev pa očitno še ni pripravljen.

Trump ni imel novinarske konference vse od 27. julija, zadnja dva tedna po zmagi na volitvah pa še ni pokazal pripravljenosti na srečanje z množico novinarjev in odgovarjanje na vprašanja. Šefica njegove kampanje Kellyanne Conway je v ponedeljek zagotovila, da bo tiskovna konferenca kmalu, trenutno pa ni časa, ker je Trump izjemno zaposlen z načrtovanjem vlade. V ponedeljek je imel neformalni pogovor z voditelji večjih ameriških televizij in njihovimi lastniki, danes pa naj bi se sestal z uredniki nekaterih medijev, med njimi New York Timesa.

Američanom je v ponedeljek mimo novinarjev poslal videosporočilo z grobo razlago ukrepov v prvih 100 dnevih vlade po prisegi 20. januarja 2017. V njem je zagotovil, da tranzicija poteka gladko in učinkovito, pri njej sodelujejo nadarjeni domoljubi, ki bodo del vlade, ki bo Ameriko spet naredila veliko.

TPP zanj odpade, ustvaril bo milijone delovnih mest

Glavno načelo njegove vlade bo »Amerika na prvem mestu«. Trump želi, da se naslednja generacija izdelkov in inovacij zgodi v Ameriki, s čimer se bodo ustvarila bogastvo in delovna mesta za ameriške delavce. Tranzicijski ekipi je naročil, naj naredi seznam ukrepov, ki jih bo lahko začel z izvršnimi ukazi od prvega dne naprej.

Glede trgovine bo izdal obvestilo, da ZDA odstopajo od TPP in se bodo namesto tega pogajali bilateralno z državami za trgovinske pogodbe, ki bodo vrnila delovna mesta in industrijo nazaj v ZDA. Na področju energije bo ukinil vse omejitve glede proizvodnje energije, premoga in nafte, ki ubijajo delovna mesta, ter ustvaril milijone novih delovnih mest.

Pri raznih regulacijah bo pravilo to, da bodo za vsako novo regulacijo morali ukiniti dve stari, Pentagon bo moral razviti celovit načrt za zaščito ključne infrastrukture pred računalniškimi napadi hekerjev, ministrstvo za delo pa bo nemudoma raziskalo kršitve programov vizumov, ki spodkopavajo ameriške delavce z imigracijo. Trumpovi visoki državni uradniki po odhodu s položaja pet let ne bodo smeli delati kot lobisti, do smrti pa ne bodo smeli delati za tuje vlade. To so le uvodni ukrepi, preostale pa bo še naznanil.



Zbira ekipo Trump je v ponedeljek nadaljeval sprejemanje kandidatov za položaje v svoji prihodnji vladi v svoji stolpnici na 5. aveniji na Manhattnu, kamor se je preselil s svojega golfišča v New Jerseyju, kjer je sprejemal konec tedna. Med drugim se je pogovarjal z nekdanjim guvernerjem Teksasa Rickom Perryjem, ki naj bi bil v igri za ministra za energijo. Sprejel je tudi guvernerko Oklahome Mary Fallin, ki naj bi bila v igri za notranjo ministrico. Za ta položaj se je omenjala tudi nekdanja guvernerka Aljaske Sarah Palin, ki pa je še ni bilo naokrog. Notranje ministrstvo ZDA upravlja zvezna zemljišča, kot kandidata za ministrski položaj pa se omenjata tudi vlagatelj iz Teksasa Ray Washburne in guvernerka Arizone Jan Brewer. Nekdanji republikanski senator iz Massachusettsa Scott Brown se je po srečanju s Trumpom kar sam opredelil za najboljšega kandidata za ministra za veteranske zadeve, najodmevnejši pa je bil obisk 35-letne demokratske kongresnice s Havajev Tulsi Gabbard, ki se je zgodaj sprla z vodstvom svoje stranke in podprla predsedniško kandidaturo Bernarda Sandersa. Gabbardova naj bi Trumpa navdušila in je v igri za razne položaje. Med drugim celo za državno sekretarko, ministrico za obrambo ali veleposlanico pri ZN. Vojaška veteranka je proti zamenjavi Bašarja Asada v Siriji in za ostrejše preglede beguncev iz Sirije. S Trumpom sta govorila tudi o tem, sama pa je dejala, da je prišla na pogovor, preden neokonservativci spet potegnejo ZDA v kakšno vojno.

Javni uslužbenci se bojijo

Trumpa in republikanske večine v kongresu se najbolj boji okoli 2,1 milijona zveznih javnih uslužbencev, kajti republikanci jim že stoletje skušajo znižati ugodnosti. V ZDA je tako, da imajo državni uslužbenci nižje plače, kot bi jih lahko dobili v zasebnem sektorju, vendar jih je skoraj nemogoče odpustiti, imajo zagotovljeno zdravstvo in pokojnine ter druge ugodnosti.

Trump je obljubil, da v prvih 100 dnevih vladanja ne bo zaposlil novih državnih uslužbencev ne glede na upokojitve starih. Izjema bodo zvezni policisti, vojska, nacionalna varnost in javno zdravje. Obenem namerava povečati število mejnih policistov in imigracijskih agentov.