VIDEO: Takole je volila Slovenka Melania

NEW YORK – Republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump je v New Yorku oddal svoj glas na današnjih predsedniških volitvah. Na volišče v Manhattnu ga je seveda spremljala žena Melania.

Tajna služba je ob njegovem prihodu tudi zaprla ulico pred voliščem na Manhattnu, kjer živi Trump. Ob prihodu je najprej kupil malenkost od otroka, ki je ponujal pecivo, nato pa se je podal v volilno kabino. »Vse je zelo dobro,« je izjavil, ko so ga zbrani novinarji vprašali, če je slišal kaj o prvih rezultatih.

Pred tem je Trump kot gost nastopil tudi na televiziji Fox in bil zelo dobre volje. Napovedal je zmago v več zveznih državah, v katerih so ankete napovedovale tesen izid. Med kampanjo po celotnih ZDA se je prepričal, da so »ljudje v tej državi naravnost neverjetni«, je po poročanju dpa še dejal morebitni prihodnji ameriški predsednik.