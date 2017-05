VIDEO: Takole je papež s pogledom »uničil« Trumpa

Melania, oblečena kot črna vdova, in Donald Trump, pogosto od ušes do ušes nasmejani ameriški predsednik, sta med sprejemom pri papežu Frančišku delovala vsej prej kot usklajeno. Potem ko se papež in Melania nista mogla sporazumeti okrog pice in potice , je eden najbolj simpatičnih papežev v vsej zgodovini Trumpu namenil strog pogled.

Kaj se je takrat papežu motalo po glavi, ne bomo nikoli izvedeli, je bil pa nad srečanjem navdušen ameriški predsednik. »Srečati njegovo svetost papeža Frančiška je največja čast v življenju. Iz Vatikana odhajam bolj predan prizadevanjem za mir na svetu kot kadar koli,« je tvitnil.

Med tem pa je po spletu zakrožil posnetek papeževega pogleda, s katerim je požel simpatije uporabnikov družbenih omrežij.