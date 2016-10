VIDEO: Tako močno se je treslo

RIM – Zjutraj je osrednjo Italijo zbudil nov močan potres , ki smo ga čutili tudi marsikje po Sloveniji.

Po podatkih Evro-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je imel magnitudo 6,5, žarišče pa je bilo jugovzhodno od mesta Perugia. O škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Italijanska radiotelevizija RAI navaja, da je imel potres magnitudo 7,1.

Zaradi novega potresa se je v regiji Marke zrušilo več stavb, ki so bile poškodovane v sredinih močnejših potresih. Ljudje so v paniki stekli na ulice, poroča RAI.

Monks and nuns praying with people in the main square in Norcia, devastated by today's quake: #terremoto #earthquake #Norcia pic.twitter.com/qNZZWDYhKd — Mary Shovlain (@maryshovlain) October 30, 2016

Treslo se je že pred dnevi

Potresi z magnitudami od 4,6 do 5,9 so osrednjo Italijo stresli že v sredo in povzročili znatno gmotno škodo ter posredno zahtevali eno smrtno žrtev; umrl je 73-letni moški, ki je med potresom doživel srčni napad. Sredinim potresom je sledilo še več sto popotresnih sunkov.

Osrednjo Italijo je že 24. avgusta prizadel katastrofalen potres z magnitudo 6, v katerem je umrlo 298 ljudi, 3000 pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Po oceni vlade je bila povzročena škoda v višini najmanj štiri milijarde evrov.