VIDEO: Tako je Saša muco rešil gotove smrti

ZAJEČAR – V srbskem Zaječarju je neko mačko gotove smrti rešil električar Saša Gojković, ki se je brez pomišljanja povzpel na drog električne napeljave in na tla spravil preplašeno muco.

Mačka se je na visoko mesto povzpela dan prej in tam preživela noč. »Strah me je bilo, da se bo prestrašila in skočila s take višine,« je po reševanju za Alo povedal njen pogumni rešitelj.