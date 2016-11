VIDEO: Tajske prostitutke žalujejo in delajo v črnini

Življenje na Tajskem se po smrti kralja Bhumibola Adulyadeja vrača v normalo. Prebivalci še vedno žalujejo za svojim kraljem in večina nosi črna oblačila, tudi prodajalke ljubezni, ki jih v tajskih rdečih četrtih kar mrgoli. V znak spoštovanja do preminulega kralja so pisane bikinije in bleščeče obleke zamenjale s črnino. »Še vedno je vse zelo tiho. Ljudje žalujejo,« je zadržano povedala prostitutka Lek (26). »Moramo delati in služiti denar. Moramo poiskati stranke,« je še dodala.

Čeprav so številni nočni klubi in lokali znova odprti, v njih ni tako svetlo kot nekoč, tudi glasba je tišja. Ples je dovoljen le za zaprtimi vrati, daleč od oči javnosti. »Radi imamo kralja in našo državo. Vojska razume našo situacijo in lahko delamo naprej. Lokali so spet odprti, večina pa je oblečena v črna oblačila,« je povedal transvestit Noi (24).

Sicer pa so trgovine po celotni Tajski na police takoj postavile črna oblačila, ki so vroča roba. Oblačila so pošla kmalu, trgovci pa so nezadovoljni, saj ni dovolj materiala, da bi uresničili vsa naročila. Številni Tajci, ki se niso oblekli v črno, naj bi že bili deležni kritik. Oblasti opozarjajo, da si mnogi ne morejo privoščiti črnih oblačil, zato naj bodo zaradi tega strpni.