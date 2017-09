VIDEO: Ta nogometna tekma je bila začetek vojne v bivši Jugi

SPLIT – Pred natanko 27 leti se je zgodila nogometna tekma, ki je pomenila uvod v vojno na območju nekdanje Jugoslavije. Tekma Hajduk - Partizan, ki je bila zaradi spopadov navijačev prekinjena in na kateri so zažgali jugoslovansko zastavo.

26.9. 1990-začetek konca

To je bil začetek konca bivše skupne države in uvod v krvavi razpad in osamosvojitev bivših republik.