VIDEO: Strašna napaka na vojaški vaji, kamera vse posnela

Prejšnji teden je v Rusiji potekala vojaška vaja Zapad 2017. Med drugim so v zraku imeli helikopterje. Eden od teh, šlo naj bi za model KA-52 Alligator, je med poletom na kopno poslal izstrelek, ki je poletel prav na del, kjer so bili parkirani avti, ob njih pa so bili tudi ljudje.

Po poročanju ruskih medijev naj bi bili dve osebi ranjeni, medtem pa potrditve ruskih uradnih organov (še) ni.