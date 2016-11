VIDEO: Ste videli, kaj je storil nespametni voznik Uberja, ki prihaja v Slovenijo?

LINDISFARNE – Mark Bradshaw je bil v pravem trenutku na pravem mestu. Posnel je namreč voznika Uberja, ki je s potniki prečkal nasip med otočkom Holy Island (ta kopnina je ob oseki dostopna po cesti, ob plimi pa je v večjem delu poplavljena) in Veliko Britanijo. Nič posebnega, če ne bi plima že poplavljala nasip. Ne glede na to je voznik še skušal doseči kopno, vendar mu to ni uspelo, zato so jih morali rešiti s čolnom.

Kaj vse je posnel Mark, ki je želel s kamero ujeti grad na otoku, pa na spodnjem posnetku.