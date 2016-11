VIDEO: Ste vedeli: prihaja največja luna 21. stoletja

Pripravite se, polna luna, ki prihaja, bo ena največjih v zadnjem stoletju. Tako velike lune, kot jo bo mogoče videti 14. novembra, ni bilo že vse od leta1948.

Luna bo večja in bolj svetla, zato si zasluži naziv superluna. Vse do leta 2034 ne boste imeli priložnosti, da bi videli tako veliko, še dodaja CNN. Superluna je za približno 14 odstotkov večja in 30 odstotokov svetlejša od drugih polnih lun. Čeprav naj bi se superluna pokazala vsakih 13 mesecev je tokratna drugačna, še večja, zato so ji nadeli kar ime ekstra-super luna. Tako velika bo, ker bo od nas oddaljena 356 508 kilometrov.