VIDEO: Srhljivo srečanje potapljača s pošastjo iz morja

MEDULIN – Del Istre so v nedeljo zajele vremenske nevšečnosti. Prebivalci in turisti, kolikor jih je v tem času še pri naših južnih sosedih, so bili priča ne le obilnemu deževju, nevihtam in toči, temveč se je na odprtem morju razvilo tudi več vodnih tromb.

Trombo, ki jo lahko opazujete na spodnjem posnetku, je iz neposredne bližine, s plovila, posnel potapljač, piše Novi list, posnetek pa je seveda takoj obkrožil splet. Na svojem facebooku jo je najprej objavil potapljaški center Diving centar Shark iz Medulina.

Spletni portal Istramet pa je temu dodal, da so se v nedeljo v istrskem morju razvile kar štiri vodne trombe, videli so jih tudi pri Poreču in povsem na jugu polotoka.