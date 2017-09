VIDEO: Srhljivka! Ste videli, kaj se je v Srbiji spustilo z neba?

ŽARKOVCI – Pred dnevi je Milan v srbskih Žarkovcih posnel gmoto, ki se je bližala njegovi hiši. Hitro je začel snemati. »To ni normalno!« je govoril in kolegom, ko se je veter bližal, vpil, naj se umaknejo stran od dreves. Z varnega so nato skozi okno opazovali, kako silovit veter lomi veje in drevje. A ne za dolgo, kaj hitro so okno prekrili, saj si niso želeli steklovine v svoji bližini, če bi veter okno razbil. Prava srhljivka!

