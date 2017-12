VIDEO: Spreminja se vrtenje Zemlje, kar lahko povzroči katastrofe

Zemljo povprečno na leto prizadene 15 močnih potresov, močnejših kot 7 stopnje po Richterju. V najnovejši raziskavi so strokovnjaki z univerz v Koloradu in Montani razkrili, da bi lahko bila ta odstopanja – torej večje število potresov od povprečja – posledica počasnejšega vrtenja zemlje. Govorijo zgolj o nekaj milisekundah spremembe v vrtenju našega planeta, a te lahko povzročijo pravo dramo. Pod zemeljsko skorjo se namreč kopiči ogromno energije, majhne spremembe pa povzročijo veliko sproščanje energije. To pa lahko ima velike posledice, sploh v močno naseljenih tropskih območjih, sporočajo znanstveniki.



V reviji Geophysical Research Letters so napovedali petletno obdobje povečanih seizmičnih aktivnosti. Vse zaradi mnogih plasti Zemlje, kjer majhne spremembe v vrtenju sprožajo potrese, izbruhe vulkanov in vremenske spremembe. Zemlja se je začela počasneje gibati pred štirimi leti, so še zapisali.