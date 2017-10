VIDEO: Spet je slišal utrip srca mrtve hčere

Življenje je nepredvidljivo, polno presenečenj. Tudi negativnih. Tragedija je žal prizadela družino Conner. Vzela jim je komaj 20 let staro hčer Abbey. Ravno v tem času so zdravniki Jacku (21), ki s Connerjevimi prej ni bil povezan, napovedali le še nekaj dni življenja. Potreboval je novo srce in dobil je prav Abbeyjino. Njene organe so namreč donirali in življenje je rešila Jacku in še trem drugim.

Na dan očetov se je Bill Conner srečal z Jackom. S stetoskopom je poslušal hčerino srce, ki danes utripa v njem. Trenutek je bil izjemno čustven, Bill pa je ob tem povedal: »Še vedno je živa. In Jack je tudi živ.« Po srečanju je poudaril, da je treba, če je le mogoče, pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo.