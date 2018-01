VIDEO: Šokantni trenutek, ko je eksplodiralo

HYDERABAD – Nespretni tatovi so se v Indiji lotili kraje goriva na bencinski črpalki v mestu Hyderabad, končalo pa se je z veliko eksplozijo, ki je stresla mesto.

Naredili so luknje v rezervoar z 12 tisoč litri goriva, nato pa so jih nameravali zavariti z varilnim aparatom. Ko so aparat približali rezervoarju, se je vnel, plameni pa so švigali visoko nad bencinsko črpalko.

Šokanten trenutek ogromne eksplozije, ki je sledila, je s svojim mobilnim aparatom posnel očividec.

Dva v kritičnem stanju

Po grozljivi eksploziji so se številni ljudje, ki so bili tedaj v bližini, podali v paničen beg. Priče so pripovedovale o več kot devet metrov visokih plamenih.

V eksploziji sta bili dve osebi huje poškodovani. Ranjeni so bili tudi številni mimoidoči, ki so jih prepeljali v bolnišnico.