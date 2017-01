VIDEO: Šokantni posnetki! Z lažnimi rokami ob Trumpu, prave imel na sprožilcu

WASHINGTON – Potem ko je Donald Trump prisegel kot 45. ameriški predsednik ZDA na slovesnosti na Kapitolu, je bila na vrsti še parada po Pensilvanski aveniji, ki se je vila vse do Bele hiše.

A tajni agent, ki je hodil ob Trumpu in prvi dami ZDA Melanii, je bil tokrat tisti, ki je padel v oko uporabnikov spletnih medijev. Po fotografijah sodeč, se zdi, da ima lažni roki, pod plaščem pa s pravima drži na sprožilec mitraljeza, če bi prišlo do napada na predsednika, piše The Sun.

Prav tako je uporabnike zmotil njegov izraz na obrazu, saj le nepremično strmi v neko točko. Ali kot je modroval nekdo izmed Trumpovih nasprotnikov: »On gleda propad demokracije in je prestrašen ...«

Več na priloženih posnetkih.