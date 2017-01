VIDEO: Šok za starše: v žirafi Sofiji raste plesen

Če ste starši ali pa ste kdaj komu podarjali kaj ob rojstvu novorojenčka, ste gotovo naleteli na žirafico Sofijo. Gre za eno najbolj priljubljenih igračk, ki je namenjena predvsem dojenčkom, ko jim izraščajo zobje, saj jo lahko zaradi njenega materiala žvečijo. Leta 2009 je bila celo izbrana za izdelek leta. A pozor, CNN poroča o grozljivem odkritju znotraj žirafe.

»Plesen je vsepovsod. Razširila se je, vse je vlažno,« poroča CNN. Pred približno mesecem dni se je otroška zobozdravnica Dana Chianese odločila, da bo očistila žirafo, ko je zaznala nenavadne in neprijetne vonjave, ki so prihajale iz igračke. Ko jo je prerezala, je doživela šok, saj je bila plesen vsepovsod. Ko je to odkritje delila na družabnem omrežju, so tudi ostali starši prerezali igračo in odkrili plesen v notranjosti.

Po podatkih proizvajalca naj bi po svetu prodali že več kot 50 milijonov žiraf, na objave CNN pa se proizvajalec Vulli ni odzval.

Pazljivo z igračami s piskačem

Sicer pa je to težava, ki bi jo lahko pripisali skoraj vsem igračam iz gume, ki vsebujejo piskač in se jih uporablja v vodi. Skozi piskač v notranjost pride voda, ki se je iz igrače ne da popolnoma odstraniti. Da je tako v igračo prišla voda, je prepričan tudi David Cerpenter, direktor inštituta za zdravje in okolje na ameriški univerzi Albany. »Plesen nastaja in se širi v vlažnem okolju.«

»To je dobra informacija za starše. Če imate igračo, ki ima v notranjosti zrak, in če vanjo pride voda – še posebej, če se otrok s to igračo igra v banji –, je velika nevarnost, da se bo v njej naredila plesen.«