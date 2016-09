VIDEO: Smrtonosni črv dobil ime po Baracku Obami

Običajno po predsednikih imenujejo šole, avenije, letališča, svetovne centre, kraje, a še nihče do zdaj ni imel te časti, da bi po njem poimenovali parazitskega črva. Po poročanju Washington Posta je novoodkrita vrsta smrtonosnega parazitskega črva, ki napada sladkovodne želve, dobila ime – Baracktrema obamai. Znanstvenik, ki ga je odkril, pravi, da je to pravzaprav kompliment.

Črv ni debelejši od človeške dlake, naseli pa se v pljučih sladkovodnih želv, ki zaradi tega umrejo. Gre za parazita, ki ga je poimenoval parazitolog Thomas Platt. Pravi, da je črva tako poimenoval Obami v čast, čeprav to mnogim ni povsem logično. Platt je velik ljubitelj parazitov in jih tudi globoko spoštuje, saj se spopadajo z neverjetnimi preprekami v svojem življenjskem ciklusu. Morajo se boriti z imunskim sistemom gostitelja, da sploh dozorijo in se razmnožijo. Platt pravi, da je poimenoval veliko vrst parazitov po ljudeh, ki jih občuduje (po svojem očetu, mentorju pri študiju, znanstvenih sodelavcih in tudi po prijateljih). Parazit je tako dodan dolgemu seznamu bitij, ki so poimenovani po ameriškem predsedniku. Ta čast je pred tem doletela že kuščarja, lišaje in pajka.