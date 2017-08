VIDEO: Slovenski medved straši: z zverjo so si zrli iz oči v oči

SAN SEBASTIANO – Medved je Italijanom v manjši vasi nagnal strah v kosti. Kot poročajo tuji mediji, je rjavi medved prebil ograjo in lomastil po vasici San Sebastiano dei Marsi.

Na kraju je bilo več ljudi, ki so opozarjali drug drugega in se čudili zveri v mesto. Naposled je divja žival preplezala steno in zapustila obljudeni kraj. Domačini so natančno tega medveda že srečali, nadeli pa so mu ime Amarena – po vrsti češnje, ki jo rad uživa.

Pred leti so bili v severni Italiji rjavi medvedi tik pred izumrtjem, pred približno 25 leti pa smo jim Slovenci pomagali z našimi. Danes v regiji Abruzzo, kjer se je snidenje s spodnjega videoposnetka zgodilo, živi okoli 50 medvedov.