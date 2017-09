VIDEO: »Slapovi« prekrili ulice, morje ni več modro

ROVINJ – Hudi nalivi in močan veter, ki od sobote ponoči otežujejo življenje Istranom, še ne bodo ponehali. Hrvaški vremenoslovci napovedujejo padavine še ves ponedeljek, drevi pa naj bi se nalivi še okrepili.

Kakšne bodo posledice, si težko predstavljamo, ko so že sedaj fotografije in posnetki zastrašujoči. Priljubljeno turistično mesto Rovinj je pod vodo, tako zaradi meteorne vode kot povečanega plimovanja. Podobno je tudi po drugih krajih istrske obale, od Poreča do Pule.

Kakšno moč ima voda, prikazuje posnetek Istrameta iz Motovuna, mestece na severozahodu Istre. Ustvarila je prave »slapove«, ki derejo po uličicah. Limski kanal pa je zaradi nanosa blata, ki ga s sabo prinaša deroča voda, porjavel. Morje tako ni več modro.

Kot smo že poročali je reke Raša tako deroča, da je odnesla začasni most .