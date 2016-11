VIDEO: Škandal v vrstah Clintonove: satanistični obredi z mlekom in spermo?

Nov dokument, ki so ga objavili na spletni strani wikileaks, razkriva precej srhljive podatke, ki kažejo na to, da je šef volilne kampanije kandidatke za predsednico ZDA Hillary Clinton, Johna Podesta bil prisoten na prav nenavadni večerji pri zloglasni umetnici Marini Abramović, poročajo tuji mediji.

John in njegov brat naj bi se nameravala udeležiti tako imenovane »Večerje kuhanja duhov«, satanističnega obreda, med katerim bi Abramovićeva uporabljala svinjsko kri zato, da bi stopila v stik s svetom duhov. »Nestrpno pričakujem Večerjo kuhanja duhov pri meni. Mi lahko sporočiš, če se nam bo pridružil tudi tvoj brat?« je bilo zapisano razkritem v sporočilu. John je nato sporočilo preposlal svojemu bratu in ga vprašal, ali bo 9. julija v New Yorku.

Sporočila so v ZDA dvignila mnogo prahu in kmalu se je v javnosti pojavil tudi posnetek performansa Abramovićeve, v katerem je uporabljala kri (ali krvi podobno snov), da je na zid zapisala sporočilo: »Zmešaj mleko doječe matere s spermo in to pij na noč potresa.«

Abramovićeva se je na članek odzvala zelo burno in zatrdila, da je bila to le navadna večerja. »To je bila normalna večerja. Na meniju je bila navadna hrana. Nikjer ni bilo krvi ali česa podobnega, mi samo imenujemo stvari z nenavadnimi imeni.« je razložila sporočila.