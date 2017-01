VIDEO: Šestmetrski kip vojaka

Kovač in umetnik Martin Galbavy se je lotil zahtevnega projekta. Iz odpadne kovine je zgradil spomenik v spomin na pogumne vojake, ki so se borili in padli v prvi svetovni vojni. V ta namen je izdelal velikanski kip bojevnika, ki je visok več kot šest metrov, izdelan pa je iz najrazličnejših kovinskih predmetov, od delov avtomobilov, kot so zavore in odbijači, do kopit za konje in drugega odpadnega železja.



Potem ko je zbral dovolj materiala, se je lotil dela in šele po treh mesecih garanja si je pred delavnico v britanskem Dorsetu prvič podrobno ogledal svojo kreacijo. Mojster oblikovanja kovine je kip izdelal za zasebnega naročnika, ki ga bo slavnostno postavil prihodnje leto, ko bomo praznovali 100. obletnico konca prve svetovne vojne. »Glava in roke namenoma niso izdelane iz odpadnega železja, vse drugo pa je,« je pojasnil lastnik kovačije Chris Hannam. »Stoji na našem dvorišču in vsak dan ga prihajajo občudovat ljudje. V roku 12 mesecev naj bi ga že postavili na novo lokacijo.« Naročnik si je menda želel, da bi bil videti kot duh. »Del zgodbe tega kipa je, da gre pravzaprav za duh vojaka, po mojem mnenju se je Martin odlično odrezal,« je še dejal Chris.